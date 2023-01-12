Следствие раскинуло сети

Следственные органы Башкирии намерены защитить права жителей села Нагаево и Иглинского района, где систематически происходят аварийные сбои подачи электроэнергии. Следователи также оценят работу должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за организацию бесперебойной подачи электричества. Местные жители заявляют, что отключение света угрожает их здоровью и может вывести из строя инженерные коммуникации. Организации, обслуживающие электросети в населенных пунктах, считают, что причиной аварий зачастую становится сверхнормативное превышение потребления электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Башкирии возбуждено два уголовных дела по факту отключения электроэнергии в населенных пунктах под Уфой. Иглинский межрайонный следственный отдел по поручению председатели СК России Александра Бастрыкина провел доследственную проверку, по результатам которой возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

В аккаунте Информационного центра СК России в «ВКонтакте» жители Иглинского района оставили десятки комментариев о систематическом отключении электроснабжения и бездействии органов местного самоуправления, которое «создает угрозу их жизни и здоровью, а также угрозу повреждения коммуникаций жилых домов и их промерзания». По версии следствия, 8 января в Иглинском районе 130 домов с более чем 260 жителями, среди которых 64 ребенка на десять часов остались без электричества, при этом температура воздуха в этот день была ниже -30. Это «привело к существенному нарушению их прав и законных интересов», считают следственные органы.

Второе уголовное дело по подозрению в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), допустившей систематическое отключение электричество в районе поселка Нагаево, возбуждено следственным отделом по Октябрьскому району Уфы. Как установило следствие, микрорайоны «Дубы», «Пионер» и «Талисаман», расположенные севернее поселка Нагаево, более чем на десять часов остались без электричества с 3 на 4 декабря. В начале января также зафиксированы частые отключения из-за обрывов линии, перегруза в сети и других аварийных явлений, что привело «к существенному нарушению прав и законных интересов жителей села».

В ходе расследования должностным лицам органов местного самоуправления, ответственных за организацию бесперебойной подачи электроэнергии на территории муниципального района, будет дана правовая оценка.

В администрации Иглинского района сообщили «Ъ-Уфа», что аварийное отключение произошло в селе Тавтиманово. Электроэнергию отключали дважды: первый раз на четыре часа, второе — более чем на пять часов. Над устранением работали аварийные бригады ООО «Башкирэнерго», ООО «Сетевая компания», ГУП «РЭС», обслуживающие электросети в этом районе. «С наступлением минусовых температур увеличивается нагрузка на электрические сети за счет активного использования электронагревательных приборов», — отметили в администрации и рекомендовали местным жителям «по возможности отключить все лишние электроприборы во избежание создания аварийных ситуаций».

Начальник производственно-технического отдела ООО «Электрические сети», обслуживающего электросети в том числе в районе поселка Нагаево, Олег Заболотин рассказал «Ъ-Уфа», что отключение электричества происходит по разным причинам, сейчас по каждому случаю компанией проводится анализ. «На данный момент электроснабжение работает в штатном режиме», — отметил он.

«Основной причиной локальных аварийных отключений электроэнергии в некоторых населенных пунктах республики является значительное превышение потребления электроэнергии сверх расчетных технический условий, как правило, там, где в домах используется электроотопление», — сообщили в компании «Башкирэнерго», обсуживающей электросети и в районе поселка Нагаево, и в населенных пунктах Иглинского района, добавив, что на аварийно-восстановительные работы всего было задействовано 297 сотрудников и 87 единиц техники.

Карина Мамаева