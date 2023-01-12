Муртаза Рахимов упокоится над Белой

Сегодня в Уфе пройдут похороны первого президента Башкирии Муртазы Рахимова, скончавшегося 11 января. По неофициальным данным, причиной смерти 88-летнего политика стал тромбоз, вызванный ковидом. Глава республики Радий Хабиров распорядился увековечить память господина Рахимова. Соответствующие предложения должны ему направить члены регионального правительства, парламента, а также власти Уфы и Кугарчинского района, в котором родился будущий президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муртаза Рахимов скончался на 89-м году жизни

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Муртаза Рахимов скончался на 89-м году жизни

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Муртаза Рахимов, руководивший Башкирией с 1990 по 2010 год (первые три года — в качестве председателя Верховного Совета республики, а затем — как ее первый президент), будет похоронен 13 января на мусульманском кладбище Уфы, расположенном на склоне реки Белой. Такое решение было принято на заседании государственной комиссии по организации похорон, сформированной утром 12 января под председательством главы Башкирии Радия Хабирова. Прощание пройдет в ГКЗ «Башкортостан» и будет транслироваться в прямом эфире трех местных телеканалов. В связи с траурной церемонией мэрия Уфы предупредила о перекрытии ряда улиц в центре города. Республиканскому правительству, Госсобранию (парламент), администрациям Уфы и Кугарчинского района поручено внести предложения по увековечению памяти бывшего президента.

Господин Рахимов скончался 11 января в Уфе после продолжительной болезни. По неофициальным данным, смерть наступила в результате тромбоза, возникшего в результате перенесенной коронавирусной инфекции. 7 февраля ему должно было исполниться 89 лет. Радий Хабиров в своем Telegram-канале назвал Муртазу Рахимова «великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России».

Напомним, что господин Хабиров с 2003 года возглавлял администрацию Муртазы Рахимова, но в 2008 году был вынужден покинуть Башкирию в результате конфликта с президентом республики. Чиновника отправили в отставку, исключили из «Единой России» и даже возбудили в отношении него уголовное дело, которое позднее было закрыто. После назначения Радия Хабирова на пост врио главы Башкирии осенью 2018 года он встретился с господином Рахимовым и дал понять, что конфликт между ними исчерпан. Правда, собеседники «Ъ-Уфа», близкие к окружению нынешнего главы региона, полагают, что до конца восстановить отношения им не удалось.

Отставка Муртазы Рахимова «по собственному желанию» в июле 2010 года пришлась на тот период, когда господин Хабиров работал в администрации президента РФ на должности заместителя начальника управления по внутренней политике. За месяц до ухода президента, в июне 2010 года, в Уфе прошел III Всемирный курултай башкир, на котором прозвучало немало жесткой критики в адрес федеральной власти. В принятой по итогам форума резолюции делегаты, в частности, предложили властям республики «выступить с инициативой о необходимости возврата к практике договорных отношений федерального центра с субъектами РФ», а также призвать тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева «вернуться во внутренней политике на магистральный путь федеративного развития России».

Кроме того, на решение Муртазы Рахимова об уходе могло повлиять внимание силовиков к его единственному сыну Уралу, заподозренному в хищении и легализации акций предприятий башкирского ТЭКа, хотя соответствующее уголовное дело было возбуждено лишь в 2014 году. По версии следствия, господин Рахимов-младший похитил акции, используя служебное положение отца, а затем продал пакеты акций АФК «Система». Владельцу этой компании Владимиру Евтушенкову в рамках уголовного дела тоже были предъявлены обвинения, но затем следствие отказалось от своих претензий. Незадолго до отставки отца Урал Рахимов покинул Россию и уехал в Австрию.

После отставки Муртаза Рахимов редко появлялся на публике. Он возглавлял совет благотворительного фонда «Урал», в котором были аккумулированы средства, вырученные от продажи предприятий башкирского ТЭКа (в том числе «Башнефти»). В частности, фонд финансировал строительство Уфимской соборной мечети (не достроена до сих пор). В 2015 году АФК «Система» отсудила у принадлежавшей «Уралу» компании «Урал-Инвест» более 70 млрд руб., после чего финансирование проектов со стороны фонда заметно сократилось.

Депутат Госдумы Павел Качкаев, руководивший в 2003–2011 годах администрацией Уфы, называет Муртазу Рахимова «последовательным руководителем». «Не скажу, что с ним было легко работать, но работа была эффективной. Он ставил задачу, но давал возможность принимать самостоятельные решения. Его можно было переубедить, приводя достаточные аргументы,— рассказывает господин Качкаев.— Многие считают, что Рахимов занимался только сельскими проблемами, но это не так. Уфе он уделял много внимания, никогда не скупился на достаточное финансирование городских проектов».

Политолог Сергей Лаврентьев уверен, что Муртаза Рахимов «останется в истории как человек, который смог сохранить потенциал республики». «Он пришел в политику в переломный момент, когда рушилась одна система, но не возникла другая. Он, как человек, имеющий опыт работы на крупном производстве, взял на себя ответственность за судьбу республики. Да, возможно, он не был хорошим оратором и где-то опасался журналистов, но он умел говорить на одном языке с трудовым народом»,— отмечает эксперт.

Булат Баширов