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Уголовное дело о клевете против директора воронежского ТЮЗа прекращено

Мировой судья судебного участка №12 в Коминтерновском судебном районе Юлия Шнибаева прекратила уголовное дело о клевете (ч. 1 ст. 128.1. УК РФ, до 160 часов обязательных работ) против 47-летнего директора Воронежского государственного театра юного зрителя (ТЮЗ) Андрея Васильева. Согласно картотеке дел, решение вступило в законную силу.

Фото: VK.com, пресс-служба

Фото: VK.com, пресс-служба

Как рассказывал «Ъ-Черноземье», уголовное дело Андрея Васильева было возбуждено после обращения в полицию его бывшей приятельницы Татьяны Дмитриевой. Согласно постановлению о передаче обращения в суд, весной 2021 года директор ТЮЗа якобы написал женщине в соцсетях с предложением о встрече, а после отсутствия ответа связался с ее нынешним мужем. Мужчина, как было указано в постановлении МВД, рассказал супругу о якобы давних интимных отношениях с женщиной, совместном проживании и о создании порнографических материалов с ее участием. После этого женщина и обратилась в полицию. Обвиняемый от показаний отказался.

Уголовное дело господина Васильева относилось к категории частного обвинения. Дела по этой категории возбуждаются путем передачи материалов в суд, а в судебном следствии обвинение поддерживает сторона потерпевшего. Уголовное дело господина Васильева было прекращено в связи с неявкой частного обвинителя в судебное заседание.

Решение вступило в законную силу. Мировой судья Юлия Шнибаева недавно была назначена судьей Коминтерновского райсуда Воронежа.

Сергей Толмачев

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