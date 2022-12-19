Авансы растворились в воздухе

Как выяснил “Ъ”, «Ростех» пытается взыскать с Airbus около $200 млн аванса, которые выплатил за поставку 17 самолетов A350, так и не осуществленную из-за санкций. Потенциально аналогичные иски могут подать и другие российские перевозчики и лессоры, в том числе «Аэрофлот», который заказал у Airbus 22 A350, но успел получить только семь. Однако юристы оценивают шансы вернуть деньги как нулевые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, размер аванса, который лизингодатель «Ростеха» — «Авиакапитал Сервис» (АКС) — намерен истребовать с европейского производителя самолетов Airbus, составляет около $200 млн. Оценку “Ъ” подтвердили международные лизинговые консультанты, исходившие из рыночных цен самолета, а также источники, близкие к «Аэрофлоту». Стороны сумму претензий не раскрывают. Иск был подан в Московский арбитражный суд 13 декабря, о нем стало известно 16 декабря.

Речь идет о контракте на поставку 17 дальнемагистральных широкофюзеляжных А350. АКС заключил договор напрямую с Airbus в 2015 году и планировал затем передать их в лизинг «Аэрофлоту». Ни один из самолетов не был получен заказчиком.

Кроме того, у «Аэрофлота» с 2007 года действовал твердый контракт с Airbus на поставку 22 самолетов А350, семь из них он успел получить. Первый был получен от ГТЛК в марте 2020 года, последний поступил в феврале 2022 года. Всего «Аэрофлот» собирался получить 39 A350, которые должны были постепенно заместить в парке перевозчика Boeing 777.

Контракт на 22 самолета заключался по схеме возвратного лизинга (sale-and-leaseback): производитель предоставляет существенные скидки авиакомпании как конечному клиенту, а перевозчик заключает договор операционного лизинга на эти воздушные суда с лессорами. Пока «Аэрофлот» не сообщал о попытках взыскать переданные авансы с Airbus, в компании не комментируют возможность подачи иска.

Последние два контракта с лессорами на шесть Airbus 350-900 по $210 млн каждый «Аэрофлот» подписал в июле и декабре 2021 года, исполнитель их не раскрывался. Тогда же в «Аэрофлоте» сообщали “Ъ”, что в рамках обновленных допандемических соглашений до конца 2021 года авиакомпания должна получить еще девять моделей A320neo и два Boeing 777-300ER (см. “Ъ” от 5 мая 2021 года). В группе объясняли, что инициировали перенос поставок на 2022–2023 годы на фоне пандемийных ограничений, и, как объясняли источники “Ъ” на рынке, отказаться или сократить планы поставок перевозчик не мог из-за крупных штрафов, предусмотренных за это производителем.

«Аэрофлот» и лизингодатель «Ростеха» не единственные, кто не может вернуть выплаченные авансы. В апреле сообщалось, что «Азимут» не смог вернуть платежи за шесть Airbus A220-300, заказанных у лизингодателя Air Lease Corporation (США). В компании отказались комментировать это. Один А330 успела заказать iFly: по словам собеседника “Ъ” в компании, предоплата составила «чуть менее $1 млн». Накануне объявления санкций успела отказаться от планов поставки A3210Neo Smartavia, но вернуть залог, по словам источника “Ъ” в отрасли, не удалось. В компании не ответили “Ъ”.

Также, по данным “Ъ”, сейчас заморожен начатый еще до пандемии переговорный процесс «Уральских авиалиний» с Boeing о компенсациях за срыв поставок 14 Boeing 737 Max и возврате авансов за них.

Сейчас собеседники “Ъ” на лизинговом рынке оценивают шансы вернуть выплаченные авансы как близкие к нулю, так как санкции ЕС запрещают любые финансовые взаимоотношения с компаниями из РФ. Причем совокупная сумма, по их оценкам, может превышать несколько сотен миллионов долларов, поскольку размер авансов начинается от 5–10% от суммы контракта на стадии подписания и приближается к 40–50% за год до поставки.

Как полагает старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов, единственным перспективным решением выглядит попытка добиться регистрации иска российских юрлиц в судах иностранной юрисдикции.

И ЕС, и Великобритания недавно разъяснили, что право на судебную защиту незыблемо, и даже подстанционным лицам не может быть отказано в доступе к правосудию, говорит господин Кульков: «Несмотря на это, среди юристов существует устойчивое мнение, что дорога в западные суды для российских лиц, тем более подсанкционных, закрыта». Председатель коллегии адвокатов А1 Александр Заблоцкис согласен, что «судиться с должниками в западных судах сейчас сложно и малоперспективно».

Управляющий партнер фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков считает, что структура «Ростеха» подавала иск исходя из нового положения АПК РФ (ст. 248.1), которое позволяет российским подсанкционным лицам обращаться в российский суд, даже если в договоре поставки предусмотрен зарубежный суд или арбитраж. Логика иска ему не ясна, поскольку «принятое в РФ решение не будет исполнено нигде, кроме Белоруссии». Единственным объяснением может быть наличие имущества ответчика в России. Но, под данным Игоря Смирнова, у Airbus в РФ не было активов, которые можно было бы заморозить в качестве обеспечения.

Айгуль Абдуллина