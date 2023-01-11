Минприроды Кубани просит суд запретить комбинату «Апшеронск» заготовку и продажу древесины

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит кассационную жалобу Минприроды Краснодарского края на отказ Арбитражного суда региона запретить деревообрабатывающему комбинату (ПДК) «Апшеронск» заготовку и продажу древесины. Ведомство считает, что предприятие может использовать арендованный на льготных условиях лесной фонд только для собственных нужд в инвестпроекте «Производство плиты МДФ», сообщает «Ъ-Юг».

Комбинат использует земли лесного фонда общей площадью 386,6 тыс. га, которые были переданы ему в 2009 году в аренду на 49 лет без проведения аукциона и с арендной платой в 50%. Преференции были предоставлены компании для поддержки проекта «Производство плиты МДФ», который Минпромторг РФ включил в список приоритетных проектов в области освоения лесов. Холдинг «Индустриальный союз Кубани», подконтрольный российско-украинскому олигарху Олегу Мкртчану, инвестировал в проект 10 млрд руб.

На полную мощность предприятие должно было выйти в 2015 году. Однако этого не произошло, как объяснял бизнесмен, в связи с тем, что он вышел из российских проектов в связи с проблемами его бизнеса на юго-востоке Украины. Предприятие работало на неполной мощности, а в феврале 2018 года полностью прекратило выпуск плит и мебели и продолжило заниматься только заготовкой леса и продажей древесины и пиломатериалов.

Тогда минприроды обратилось в суд для расторжения договоров аренды, требуя запретить компании заготовку и продажу древесины, поскольку она «направлялась не в производство, а на реализацию третьим лицам». В «Апшеронске» же заявили, что договор аренды напрямую не запрещает продавать материал и не обязывает предприятие перерабатывать 100% объема заготавливаемого сырья.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал региональному минприроды, а 15-й апелляционный арбитражный суд оставил решение без изменений. Но ведомство не согласилось с этой позицией и обратилось в окружной суд с кассационной жалобой. Позицию министерства поддерживают прокуратура Краснодарского края, а также краевой департамент промышленной политики.

Татьяна Ручкина

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