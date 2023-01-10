«Апшеронск» выводят из леса

В Краснодаре суд рассмотрит кассационную жалобу Министерства природных ресурсов Краснодарского края, которое настаивает на запрете для ПДК «Апшеронск» деятельности по заготовке и продаже древесины. Минприроды считает, что арендованный на льготных условиях лесной фонд может использоваться только для собственных нужд предприятия в инвестпроекте «Производство плиты МДФ». Позицию Минприроды поддерживает краевая прокуратура. Руководство ПДК указывает на то, что в случае запрета заготовки леса «Апшеронск» полностью лишится выручки и прекратит работу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестпроектом не предусмотрена продажа древесины на сторону

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Инвестпроектом не предусмотрена продажа древесины на сторону

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (Краснодар) принял к рассмотрению кассационную жалобу Министерства природных ресурсов Краснодарского края на отказ Арбитражного суда Кубани запретить деревообрабатывающему комбинату (ПДК) «Апшеронск» осуществлять деятельность по заготовке и продаже древесины. Информация о предстоящем заседании размещена в картотеке суда.

ПДК «Апшеронск» использует земли лесного фонда, которые находятся у предприятия в долгосрочной аренде.

Минприроды требует запретить заготовку и продажу древесины на семи участках общей площадью 386,6 тыс. га.

Позицию министерства поддерживают прокуратура Краснодарского края, а также краевой департамент промышленной политики.

Как следует из материалов арбитражного процесса, в 2009 году участки были переданы ПДК «Апшеронск» в аренду на 49 лет на льготных условиях: аукцион не проводился, а арендная плата была снижена наполовину. Преференции были предоставлены для поддержки инвестиционного проекта «Производство плиты МДФ» (объем вложений — 10 млрд руб.), включенного Минпромторгом РФ в список приоритетных проектов в области освоения лесов. Инвестором проекта выступал холдинг «Индустриальный союз Кубани», подконтрольный российско-украинскому олигарху Олегу Мкртчану.

ПДК «Апшеронск» должен был выйти на полную мощность по производству плиты МДФ и других видов продукции в 2015 году, однако заявленные планы не были реализованы, а сам господин Мкртчан тогда же заявил о выходе из российских проектов в связи с проблемами его бизнеса на юго-востоке Украины.

ПДК «Апшеронск» некоторое время работал в режиме неполной загрузки, а с февраля 2018 года, как стало известно Министерству природных ресурсов Краснодарского края, комбинат прекратил выпуск плиты и мебели, занявшись только заготовкой леса и реализацией древесины и пиломатериалов.

Министерство обратилось в суд за расторжением договоров аренды (рассмотрение дела пока не завершено), а также потребовало запретить ПДК заготовку и продажу древесины.

«Инвестиционным проектом предусмотрено, что предприятие самостоятельно перерабатывает заготавливаемую древесину в полном объеме. Однако практически вся древесина направлялась не в производство, а на реализацию третьим лицам», — говорится в обращении Минприроды в суд.

Руководство ПДК не согласилось с этой позицией, указав на то, что в договоре аренды нет прямого запрета на продажу древесины, как и обязательства предприятия полностью перерабатывать весь объем заготавливаемого сырья. «Продажа древесины дает средства для реализации инвестиционного проекта, а также для охраны лесов.

Запрет заготовки приведет к остановке предприятия», — говорится в отзыве ПДК «Апшеронск».

Арбитражный суд Краснодарского края, изучив доводы сторон, отказал краевому Минприроды, 15-й апелляционный арбитражный суд оставил решение без изменений, однако министерство обратилось в окружной суд с кассационной жалобой. Заявитель настаивает на том, что ПДК нарушает концепцию инвестиционного проекта, который предусматривает реализацию полного производственного цикла с переработкой всего объема древесины. По мнению юристов, Минприроды может выиграть процесс, если докажет нецелевое использование арендованного лесного фонда.

«В этом случае шансы на запрет спорной деятельности предприятия велики. Все зависит от убедительности доводов Минприроды», — отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Анна Перова, Краснодар