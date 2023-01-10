Назначили главу отдела полиции Нагайбакского района

Начальником отделения МВД России по Нагайбакскому району назначен Александр Махновский. Личному составу его представил руководитель полицейского главка Михаил Скоков.

До назначения Александр Махновский был заместителем начальника отдела МВД по Еткульскому району. До этого занимал должности в патрульно-постовой службе, подразделениях уголовного розыска и аппарате полицейского лавка.

«Нового руководителя выбрали, опирались исключительно на его морально-деловые качества, приобретенный за годы службы профессионализм и способность повести за собой коллектив», — отметил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.