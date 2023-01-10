Новый Maserati Levante может стать электромобилем

Компания Maserati в новом поколении кроссовера Levante может сделать электрическую версию модели, сообщает Autocar.

По информации издания, итальянский автопроизводитель намерен перевести кроссовер на модернизированную платформу Giorgio от Alfa Romeo, что позволит использовать полностью электрические силовые установки.

Отмечается, что в линейке нового Maserati Levante могут сохраниться версии с двигателями внутреннего сгорания, которые дополнит электрическая модификация Folgore. При этом изучается вариант полного отказа от бензиновых моторов и превращения кроссовера исключительно в электромобиль.

Напомним, кроссовер Maserati Levante выпускается с 2016 года. Ожидается, что технически электромобиль будет унифицирован с представленным в 2022 году спорткаром Maserati GranTurismo Folgore.

Максим Вершинин