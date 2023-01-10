Перенесший остановку сердца игрок НФЛ Хэмлин выписан из больницы

Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ — американский футбол) «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин, переживший остановку сердца во время матча с «Цинциннати Бенгалс», выписан из больницы и идет на поправку. Об этом сообщила пресс-служба «Баффало Биллс».

«Мы взволнованны и с гордостью делимся с вами тем, что Дамар Хэмлин выписан из больницы и вернулся в "Баффало". У него все хорошо, это следующий этап его выздоровления»,— сказано на странице клуба в Twitter.

В ходе матча 2 января 24-летний Дамар Хэмлин столкнулся с игроком команды соперников Ти Хиггинсом, после чего упал и потерял сознание. Медики сделали спортсмену сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Матч был перенесен, Дамара Хэмлина госпитализировали. 3 января сообщалось, что он находился в критическом состоянии, однако позже спортсмен пришел в себя.

Дарья Эрозбек