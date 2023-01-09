МФЦ Кубани начали принимать заявления на единое детское пособие

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю начало принимать заявки на предоставление единого пособия на детей и беременным женщинам. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем Telegram-канале.

«Оно будет выплачиваться каждый месяц малообеспеченным семьям с детьми от рождения и до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности», - написала Анна Минькова.

Чтобы стать получателем государственной помощи нужно подать заявление на портале Госуслуги, в МФЦ или клиентских службах Социального фонда лично.

Базовый размер выплаты составляет 50% регионального прожиточного минимума. Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка при наличии соответствующего заявления.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по октябрь 2022 года на Кубани при рождении первенца жители получили более 803,6 млн руб.

Альбина Баразгова

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