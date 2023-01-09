Колхоз — дело добровольное

В Советском Союзе это было не только про коллективизацию в 1920-х, но и про иностранные автомобили в 1970-80-х.
Что мы видим на фото? На первый взгляд — обычный Opel Rekord C в версии Hardtoup Coupe, в производстве — с 1967 по 1971 год. Немецкая марка уже тогда принадлежала General Motros и наш герой был яркой двухдверной аллюзией к знаменитым американским «масл-карам» 1960-х. Правда, по-европейски скромной их копией — уменьшенной и в размерах, и по возможностям. Под капотом не какой-нибудь шестилитровый V8, а в лучшем случае 2,2 литра, рядная шестерка всего на 94 силы. Так что четвертьмильную дистанцию, «квотер» в дрэгрейсинге, — светофорных гонках, по-нашему, — не выиграть никак.
Все, как и положено у купе: безрамочные передние двери, нет средней стойки кузова. Но на задней стойке угадывается написанное латинской вязью слово Ranger. Значит, впереди четыре фары, а не две, как у Opel Rekord, и на капоте другой значок — в круге не «опелевская» молния, а что-то вроде латинской V.
Opel Record выпускался много где, включая ЮАР. Но вот под именем Ranger его брат-близнец производился в Швейцарии и Бельгии исключительно для рынков Европы. Значит, у нас бельгийский «рейнджер», «масл-кар» из Брюсселя, годы выпуска — 1970-1975-й. Где-то неподалеку в это время упорно тренируется бельгийский тинейджер Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Будущий «Брюссельский мускул» и кинозвезда Жан-Клод ван Дамм пока не может выбрать между боевыми искусствами и классическим балетом.
Но эти девочки, которые облепили Ranger на лесной поляне, ни о чем таком не знают, и они совершенно счастливы и без того. Ведь перед ними словно приземлилась летающая тарелка, космический корабль, прибывший из другого мира. Мира, в который они стремятся всем сердцем. Мира, где все женщины всегда модно одеты и позируют фотографу, непременно подбоченившись и оперевшись локтем на автомобиль. Позу манекенщицы девочка наверняка подсмотрела в ярком модном иностранном журнале, его точно так же, как этот Ranger, привез из загранкомандировки ее папа. Может быть, вон он, на заднем плане в берете. Судя по качеству пленки и одежде людей на фото, это конец 1970-х — начало 1980-х. А значит, папа — сотрудник советского посольства за границей или «моряк-загранзаплыва», который ходит в загранрейсы. Иначе откуда у него иностранный автомобиль?
Впрочем, судя по состоянию этого Ranger, он в СССР уже не первый год, так что, возможно, цепочка владельцев длиннее и автомобиль многое повидал. Переднее крыло помято и не выправлено, видимо, был боковой удар, в салоне просматривается четырехспицевый руль, хотя оригинальный — двух- или трехспицевый. А как иначе? Ни сервисов, ни запчастей. Так что рано или поздно владелец иностранной машины вынужден был что-то «колхозить» из подручных средств. Переднюю оптику и задние фонари на тот же Opel Rekord, например, умельцы при необходимости приспосабливали от вазовской «пятерки». Вообще хорошая идея, будем иметь в виду на перспективу.
Фото на документы
Другие карточки
Фото: Автопилот
О проекте
В нашем проекте мы попытались собрать как бы случайные, любительские снимки времен СССР. Автомобили и прочая техника, попавшая в кадр – не столько предмет нашего исследования, сколько часть мизансцены, позволяющая додумать сюжет – все представленные в проекте фотографии были приобретены редакцией по случаю, и подлинная подоплека событий, запечатленных неизвестными фотографами нам конечно же неизвестна. Но их ценность от этого не становится меньшей, потому что они - важная часть нашей визуальной культуры. На этих «проходных» снимках запечатлена жизнь огромной страны, по которой сегодня многие ностальгируют. Даже те, кто в силу возраста никогда в ней не жил.
- Карточка №1. Прости и вернись обратно
- Карточка №2. Половина мотороллера
- Карточка №3. Три четвертинки взаймы
- Карточка №4. Лучше нету того цвету
- Карточка №5. Туристы на тропе войны
- Карточка №6. Лишь бы не было войны
- Карточка №7. Вопрос демографии
- Карточка №8. Химия и жизнь
- Карточка №9. Прокати нас, Дима!
- Карточка №10. Положение вне игры
- Карточка №11. Между ног
- Карточка №12. Оно на палочке
- Карточка №13. Адепты кислоты
- Карточка №14. Пряный посол
- Карточка №15. Баловни судьбы
- Карточка №16. Культурный кринж
- Карточка №17. Крылья над Костромой
- Карточка №18. Радость язычника
- Карточка №19. Миль пардон, мадам!
- Карточка №20. Уроки Пиночета
- Карточка №21. Счастье лопатой
- Карточка №22. Любовный напиток
- Карточка №23. Скажем дружно
- Карточка №24. Что-то мы не в форме
- Карточка №25. Ненашимарки
- Карточка №26. Машина воспитания
- Карточка №27. Джинсовый отвар
- Карточка №28. Белые наступают или «грибы отсюда»
- Карточка №29. Папа может!
- Карточка №30. Силы небесные
- Карточка №31. Мужчина снизу
- Карточка №32. Выборные имитации
- Карточка №33. Мороженое по Фрейду
- Карточка №34. Скоро