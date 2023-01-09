Колхоз — дело добровольное

В Советском Союзе это было не только про коллективизацию в 1920-х, но и про иностранные автомобили в 1970-80-х.

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Что мы видим на фото? На первый взгляд — обычный Opel Rekord C в версии Hardtoup Coupe, в производстве — с 1967 по 1971 год. Немецкая марка уже тогда принадлежала General Motros и наш герой был яркой двухдверной аллюзией к знаменитым американским «масл-карам» 1960-х. Правда, по-европейски скромной их копией — уменьшенной и в размерах, и по возможностям. Под капотом не какой-нибудь шестилитровый V8, а в лучшем случае 2,2 литра, рядная шестерка всего на 94 силы. Так что четвертьмильную дистанцию, «квотер» в дрэгрейсинге, — светофорных гонках, по-нашему, — не выиграть никак.

Все, как и положено у купе: безрамочные передние двери, нет средней стойки кузова. Но на задней стойке угадывается написанное латинской вязью слово Ranger. Значит, впереди четыре фары, а не две, как у Opel Rekord, и на капоте другой значок — в круге не «опелевская» молния, а что-то вроде латинской V.

Opel Record выпускался много где, включая ЮАР. Но вот под именем Ranger его брат-близнец производился в Швейцарии и Бельгии исключительно для рынков Европы. Значит, у нас бельгийский «рейнджер», «масл-кар» из Брюсселя, годы выпуска — 1970-1975-й. Где-то неподалеку в это время упорно тренируется бельгийский тинейджер Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг. Будущий «Брюссельский мускул» и кинозвезда Жан-Клод ван Дамм пока не может выбрать между боевыми искусствами и классическим балетом.

Но эти девочки, которые облепили Ranger на лесной поляне, ни о чем таком не знают, и они совершенно счастливы и без того. Ведь перед ними словно приземлилась летающая тарелка, космический корабль, прибывший из другого мира. Мира, в который они стремятся всем сердцем. Мира, где все женщины всегда модно одеты и позируют фотографу, непременно подбоченившись и оперевшись локтем на автомобиль. Позу манекенщицы девочка наверняка подсмотрела в ярком модном иностранном журнале, его точно так же, как этот Ranger, привез из загранкомандировки ее папа. Может быть, вон он, на заднем плане в берете. Судя по качеству пленки и одежде людей на фото, это конец 1970-х — начало 1980-х. А значит, папа — сотрудник советского посольства за границей или «моряк-загранзаплыва», который ходит в загранрейсы. Иначе откуда у него иностранный автомобиль?

Впрочем, судя по состоянию этого Ranger, он в СССР уже не первый год, так что, возможно, цепочка владельцев длиннее и автомобиль многое повидал. Переднее крыло помято и не выправлено, видимо, был боковой удар, в салоне просматривается четырехспицевый руль, хотя оригинальный — двух- или трехспицевый. А как иначе? Ни сервисов, ни запчастей. Так что рано или поздно владелец иностранной машины вынужден был что-то «колхозить» из подручных средств. Переднюю оптику и задние фонари на тот же Opel Rekord, например, умельцы при необходимости приспосабливали от вазовской «пятерки». Вообще хорошая идея, будем иметь в виду на перспективу.

Александр Янковский