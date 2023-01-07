Греция отгородится от Турции забором

Правительственный совет по иностранным делам и обороне Греции (KYSEA) принял решение построить забор по всей длине сухопутной границы с Турцией по реке Эврос. По словам министра защиты граждан Такиса Теодорикакоса, строительство первых 35 км заграждения начнется немедленно. Его стоимость оценивается в €100 млн.

«Правительство приняло решение закрыть все 140 км границы с первым этапом в 35 км. Наши соседи очень хорошо знают, что нет места для продолжения эксплуатации несчастных людей. Границы Греции на Эвросе неприступны, и в этом нет никаких сомнений»,— сказал министр в интервью телеканалу Skai, текст которого распространила пресс-служба министерства.

Как уточнил господин Теодорикакос, в настоящее время в Министерстве защиты граждан Греции ждут официального одобрения проекта от Минфина страны. После чего будет объявлен тендер.

В 2022 году греческая полиция предотвратила незаконное проникновение в страну 256 тыс. нелегальных иммигрантов и арестовала 1,3 тыс. человек, которые занимались торговлей людьми, сообщил Такис Теодорикакос. Он считает, что инициатором незаконной миграции выступает Турция.

Греко-турецкие отношения сопровождаются взаимной враждой и непродолжительными периодами примирения начиная со времени, когда Греция получила независимость в 1821 году от Османской империи. Конфликт между Турцией и Грецией обострился весной на фоне разногласий о статусе островов в восточной части Эгейского моря. Острова перешли к Греции по итогам Лозаннского договора 1923 года.

В июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Грецию в проведении военных учений на территории островов. Греция в ответ на угрозы суверенитету своих островов отмечала, что не согласится на пересмотр границ.

Общая протяженность сухопутной границы Греции с Турцией составляет около 200 км. В 2012 году Греция построила стену высотой 4 м на сухопутной части границы с Турцией для предотвращения не контролируемого турецкими властями потока мигрантов на территорию страны.

Подробнее о территориальных претензиях Анкары к Афинам — в материале «Ъ» «Турецко-греческий марш».

Милена Костерева