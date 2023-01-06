Пермская сеть пиццерий открыла первый ресторан в Казахастане

Региональная сеть ресторанов итальянской кухни Petruccio открыла первое заведение в Уральске (Казахстан). Об этом в соцсетях сообщил сооснователь и директор компании Александр Нагаев. По его словам, ресторан уже принимает первых гостей. О планах выйти на международный рынок в партнерстве с казахской ГК «Белес» представители сети сообщили в конце прошлого года. Помимо Уральска, владельцы Petruccio рассматривают возможность открытия заведений в других городах страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нагаев (слева) и его партнер по проекту в Казахстане на открытии ресторана в Уральском.

Фото: соцсети Petruccio Александр Нагаев (слева) и его партнер по проекту в Казахстане на открытии ресторана в Уральском.

Фото: соцсети Petruccio

Сеть ресторанов Petruccio была основана пермскими предпринимателями Александром и Яной Нагаевыми в 2015 году. Основными блюдами ее заведений являются пицца и паста, однако со временем меню Petruccio было дополнено блюдами азиатской кухни и бургерами. В Перми на данный момент работает шесть ресторанов сети. Ими управляет ООО «Петручио», директором и единственным собственником которого является господин Нагаев. По данным Kartoteka.ru, выручка общества за 2021 год составила 69,6 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.