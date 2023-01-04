Петербург ожидают рождественские морозы до -20 градусов

В период с 7 по 9 января в Санкт-Петербурге установится очень холодная погода, температура воздуха может достигать отметки в -20 градусов по Цельсию с минимальной разницей между днем и ночью. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесников.

«Как и предполагалось самый сильный мороз придет в Санкт-Петербург 7-9 января. Температура воздуха ночью опуститься до -15…-20 градусов, в окрестностях и ниже еще. Надо отметить, что в это время суточных ход температуры очень маленький, поэтому и днем будет холодно, потеплеет всего на несколько градусов»,— написал специалист в своем Telegram-канале.

Морозы отступят из города только в середине первой в году рабочей недели благодаря западным циклонам, отметил господин Колесов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 1 января 2023 года в Петербурге стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2017 года.

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