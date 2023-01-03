Пожарные спасли десять человек из горящей турбазы на Алтае

2 января крупный пожар произошел на турбазе «Троя», расположенной в Чемальском районе Республики Алтай. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на турбазе поступило в экстренные службы в 14:13 местного времени. С турбазы, занимающей площадь около 600 кв.м., спасатели эвакуировали семерых отдыхающих и трех работников «Трои». Погибших и пострадавших нет. Пожар тушили 13 человек и пять единиц техники. В 16:35 спасатели ликвидировали открытое горение.

Предполагаемой причиной инцидента стали нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, считают в республиканском ГУ МЧС.

Илья Николаев