3 февраля в Киеве состоится саммит Украины и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил ожидаемые результаты от саммита Украина—ЕС, который пройдет 3 февраля в Киеве, сообщила пресс-служба офиса президента.

Стороны также обсудили перспективы вступления Украины в состав Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен отметила прогресс, который сделала страна в ходе реализации семи рекомендаций для вступления в ЕС, передает пресс-служба. Господин Зеленский заявил, что уже в этом году Украина планирует начать переговоры, чтобы из статуса кандидата стать полноправным членом Евросоюза.

28 декабря Владимир Зеленский заявил, что наступило время для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля. 23 июня Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

1 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для получения статуса члена ЕС Украине необходимо провести ряд антикоррупционных и судебных реформ. 21 ноября господин Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, который считается одним из основных требований для вступления в ЕС.

Эрдни Кагалтынов