Роща испытала сопротивление

Жители Ульяновска, а также экологи-общественники просят региональные власти откорректировать проект ликвидации накопленного вреда, нанесенного памятнику природы регионального значения ООПТ «Винновская роща» загрязнениями нефтепродуктов. Указывая на ряд нарушений и нестыковок проекта, они опасаются, что ликвидация накопленного вреда может нанести еще больший вред реликтовой Винновской роще. В региональном минприроды заявляют, что никаких явных нарушений пока нет, проект реализовывать необходимо в полном объеме и в том виде, как он разработан. Эксперты считают, что сама рекультивация не спасет памятник природы, если не устранить причину появления нефтепродуктов в родниках ООПТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Тараева Фото: Ирина Тараева

Как стало известно «Ъ-Волга», во вторник инициативная группа ульяновцев, проживающих в окрестностях памятника природа «Винновская роща», направила губернатору Ульяновской области Алексею Русских обращение (528 подписей), в котором просит откорректировать проект рекультивации ООПТ регионального значения «Винновская роща».

Речь идет о проекте ликвидации накопленного вреда окружающей среде в ООПТ «Винновская роща», включенном в федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». Год назад Минприроды РФ подписало с региональным минприроды соглашение о выделении 200 млн руб. на ликвидацию нефтезагрязнения на территории Винновской рощи.

О загрязнении родниковых вод и почвы Винновской рощи нефтепродуктами экологи начали говорить еще в 2003 году. Исследования, проведенные по настоянию общественности в 2004 и 2012 годах, показали, что нефтепродукты попадают в водоносные слои со стороны территории РЖД, однако дальнейшее бурение скважин в сторону этой территории было остановлено областной властью «в связи с отсутствием средств», РЖД на свою территорию не пускало, провело экспертизу самостоятельно и сообщило, что на их территории источник загрязнения не обнаружен.

Проект рекультивации Винновской рощи включает в себя каптирование (заключение в трубу) родников, строительство очистных сооружений, расчистку русел ручьев и пруда, удаление загрязненного грунта. В апреле этого года победителем конкурса на реализацию проекта стало АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ), с которым был заключен контракт на 256 млн руб., субподрядчик — «Димстройинвест».

Когда субподрядчик приступил к подготовительным работам, начались первые претензии к исполнению проекта. Выяснилось, что «Димстройинвест» запланировал вырубку 289 деревьев. Региональное минприроды заявило, что трогать деревья без их разрешения в ООПТ недопустимо, а оно таких разрешений не давало. Далее выяснилось, что исполнитель проекта начал прокладывать дороги в ООПТ, необходимые для вывоза загрязненного грунта, хотя, согласно проекту, изъятие загрязненного грунта должно проводиться вручную. В ответ на запрос общественного инспектора регионального минприроды Дмитрия Тарасова природоохранная прокуратура сообщила, что выявила в деятельности регионального минприроды нарушение требований законодательства об ООПТ в части «отсутствия надлежащего контроля за деятельностью АО „ТСНРУ”», о чем направила представление в министерство. Кроме того, Дмитрий Тарасов зафиксировал, что исполнитель проекта уже начал вырубку деревьев, не имея на то разрешений, в связи с чем вызвал на место полицию для составления протокола. По его мнению, полиция по этому факту должна будет возбудить уголовное дело (ст. 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений).

Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что исполнителю проекта до сих пор не согласован план производства работ (ППР), без которого нельзя приступать к реализации проекта. Как ответил на запрос господина Тарасова федеральный Росприроднадзор, ведомство уже трижды отклоняло согласование ППР в связи с отклонениями от проекта. Сейчас, как поясняют в минприроды, ППР направлен на согласование уже в четвертый раз, ответа пока нет.

«Мы просим изменить проект с учетом мнения независимых экспертов и мнения населения, потому что процедура общественных слушаний по проекту была нарушена, никто о проекте ничего не знал»,— сказал «Ъ-Волга» член инициативной группы ульяновцев, направившей обращение губернатору. По его словам, жители опасаются, что работы по рекультивации и благоустройству могут привести к нарушению экологического равновесия и постепенному выводу земель из ООПТ и передаче их под застройку. Мнение жителей поддерживает и Дмитрий Тарасов. С ними соглашается и профессор кафедры биологии и химии УлГПУ Андрей Масленников, считающий, что проект необходимо корректировать, потому что в этом виде он может нанести «еще больший ущерб». По его мнению, нефтепродукты уже почти прекратили просачиваться, а сама природа уже самостоятельно начала бороться с загрязнением. Он считает, что выемка грунта может привести к дальнейшей деградации экосистемы, которую будет трудно восстановить, и лучше использовать биологические методы ликвидации нефтепродуктов. «Но главное — надо устранить первопричину, устранить попадание нефтепродуктов из подземной линзы»,— сказал профессор в беседе с «Ъ-Волга».

В минувшую пятницу на встрече в ООПТ с журналистами и общественными директор «Димстройинвеста» Сергей Волков заявил, что вырубка деревьев предусмотрена проектом, из 289 деревьев 96 — погибшие, 73 — зараженные, «остальное — мелкая поросль», а отсутствие ППР «не является нарушениям».

В региональном минприроды «Ъ-Волга» заявили, что «пока ничего срублено не было», начатые работы — подготовительные, которые можно проводить и без ППР, а проект корректировать нет необходимости, «да и нельзя, поскольку он прошел все экспертизы, включая государственную», «а им доверять можно». Также в ведомстве сказали, что продолжать поиски самого источника нефтепродуктов не планируют, тем более что «это потребует больших денег».

Советник губернатора по экологии Лев Левитас также считает, что менять проект не надо, «ущерба он не нанесет, экологический баланс не нарушит». В то же время он считает, что выявить сам источник загрязнений «было бы очень хорошо», «но это нереально», поскольку линза находится или под территорией РЖД, или под жилыми домами.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора Александр Каплин, в свое время занимавшийся проблемой Винновской рощи, полагает, что проект рекультивации «может нанести определенный вред», «но из двух зол выбирают наименьшее, а значит, реализовывать его надо, только под очень жестким контролем». Но главное — необходимо продолжить поиски причины появления нефтепродуктов. «И пока линза не будет обнаружена и обезврежена, принципиально ничего не изменится»,— считает эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск