Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Единая Россия» рассказала о сути возможных законодательных ограничений для уехавших из страны

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что разрабатываемые поправки об отмене преференций для покинувших страну россиян включают в себя запрет для нерезидентов работать в режиме самозанятых. Кроме того, в законопроекте предусмотрено повышение налога для индивидуальных предпринимателей.

В интервью «Интерфаксу» Андрей Исаев объяснил, что, согласно поправкам, покинувшие Россию граждане должны оформить трудовой договор и платить соответствующий налог или зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели — при этом с учетом запрета на использование налоговых льгот. Режим самозанятых для таких граждан станет недоступным.

Андрей Исаев считает, что налог для индивидуальных предпринимателей уехавшие граждане должны платить в размере, предусмотренном для обычного трудового договора. Налог для самозанятых в России составляет от 4% до 6%.

25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал подготовку законопроекта об отмене преференций для покинувших страну россиян. По его словам, в Госдуме планируют ввести для этих граждан повышенную ставку налогообложения. В ЛДПР и КПРФ усомнились в целесообразности этого решения.

Сенатор Андрей Клишас сообщал о подготовке законопроекта о полном запрете удаленной работы из-за границы для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. 19 декабря Андрей Исаев заявил, что правительство может определить перечень специальностей, работники которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей. В Минцифры выступили против запрета дистанционной работы для IT-специалистов, поскольку это снизит темпы развития цифровых платформ.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «Налог на отъезд».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...