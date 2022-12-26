«Единая Россия» рассказала о сути возможных законодательных ограничений для уехавших из страны

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что разрабатываемые поправки об отмене преференций для покинувших страну россиян включают в себя запрет для нерезидентов работать в режиме самозанятых. Кроме того, в законопроекте предусмотрено повышение налога для индивидуальных предпринимателей.

В интервью «Интерфаксу» Андрей Исаев объяснил, что, согласно поправкам, покинувшие Россию граждане должны оформить трудовой договор и платить соответствующий налог или зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели — при этом с учетом запрета на использование налоговых льгот. Режим самозанятых для таких граждан станет недоступным.

Андрей Исаев считает, что налог для индивидуальных предпринимателей уехавшие граждане должны платить в размере, предусмотренном для обычного трудового договора. Налог для самозанятых в России составляет от 4% до 6%.

25 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал подготовку законопроекта об отмене преференций для покинувших страну россиян. По его словам, в Госдуме планируют ввести для этих граждан повышенную ставку налогообложения. В ЛДПР и КПРФ усомнились в целесообразности этого решения.

Сенатор Андрей Клишас сообщал о подготовке законопроекта о полном запрете удаленной работы из-за границы для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. 19 декабря Андрей Исаев заявил, что правительство может определить перечень специальностей, работники которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей. В Минцифры выступили против запрета дистанционной работы для IT-специалистов, поскольку это снизит темпы развития цифровых платформ.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «Налог на отъезд».

Лусине Баласян