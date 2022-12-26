Андрей Важенин уходит с поста руководителя Южно-Уральского медуниверситета

Академик РАН, депутат законодательного собрания Челябинской области Андрей Важенин покидает пост исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета 27 декабря. До особых распоряжений Минздрава РФ и.о. ректора назначена проректор по научной, инновационной и международной работе Лариса Телешева, сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Андрей Важенин продолжит работу в ЮУГМУ в должности заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии. «Это были очень плодотворные и интересные полтора года, за которые я искренне благодарен Минздраву России, Минздраву Челябинской области, всем коллегам и сотрудникам университета. Сейчас в моих планах – продолжение работы в системе Российской Академии наук, и, конечно, на кафедре онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии», – прокомментировал Андрей Важенин.

Академик РАН Андрей Важенин исполнял обязанности ректора ЮУГМУ с 12 мая 2021 года. Он планировал принять участие в конкурсе на должность руководителя вуза, но впоследствии отказался от этого.