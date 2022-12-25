Екатеринбург вошел в ТОП-5 по числу зарегистрированных собак

По количеству зарегистрированных собак Екатеринбург занял четвертое место, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева. Первое место в этом списке заняла Москва, второе — Санкт-Петербург, а третье — Новосибирск. На пятом месте оказался Челябинск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам Владимира Голубева, чаще всего в наиболее «собачьих» городах России заводят немецких шпицев, чихуахуа, джек рассел терьеров, корги и йоркширских терьеров. Маленькие собаки-компаньоны особенно востребованы среди жителей городов, которые привыкли к высокому ритму жизни.

Рейтинг, на который опирается господин Голубев, составлен на основании зарегистрированных собак в единой родословной книге РКФ, где ежегодно регистрируется около 355 тыс. щенков.

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Диана Сунагатуллина