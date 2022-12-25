Курбан Бердыев назначен главным тренером ФК «Сочи»

Футбольный клуб «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера. К своим обязанностям господин Бердыев приступит с начала 2023 года. Срок контракта не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курбан Бердыев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Курбан Бердыев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После 17 игр в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Сочи» находится на девятом месте с 25 очками. Пост главного тренера клуба занимал Александр Точилин, но, как отмечает «РИА Новости», фактически командой руководил старший тренер Вадим Гаранин.

Последний клуб в карьере Курбана Бердыева — иранский «Трактор». Он покинул команду 24 ноября. Ранее 70-летний специалист дважды выигрывал чемпионат России с казанским «Рубином» и занимал второе место с «Ростовом».

Подробнее о возможном переходе Курбана Бердыева в «Сочи» читайте в публикации «Ъ».