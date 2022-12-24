Большое Болдино и Городец получат 170 млн рублей грантов на благоустройство

Проекты благоустройства Большого Болдина и Городца стали победителями дополнительного конкурса малых городов и исторических поселений Минстроя РФ. Им предоставят гранты на благоустройство на общую сумму 170,8 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Городец получит 90 млн руб., которые он направит на благоустройство набережной Юрия Долгорукого. Большое Болдино приведет в порядок историческую часть села. На реализацию этого проекта выделят 80,8 млн руб.

Всего регион заявлял на дополнительный конкурс семь проектов, но только два из них вошли в число 80 победителей. За шесть лет грантовую поддержку получили 30 проектов от Нижегородской области, на благоустройство им предоставили более 2,6 млрд руб.

Дополнительный конкурс Минстрой РФ объявил из-за увеличения финансирования конкурса в два раза, до 20 млрд руб. в год. Победителями первого конкурса 2022 года стали Арзамас, Урень, Заволжье и Бор. Они получат на реализацию проектов от 70 млн до 95 млн руб.

Елена Ковалева