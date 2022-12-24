Минпромторг предложил переходный период для цифровой маркировки товаров в новых регионах

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о переходном периоде для запуска цифровой маркировки товаров в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Ведомство считает, что это необходимо для адаптации правил «в связи с отсутствием на сегодняшний день необходимой инфраструктуры для работы с маркированными товарами».

После принятия постановления до 1 апреля 2025 будет разрешен оборот и вывод из оборота товаров без нанесения маркировки. Бизнесу не нужно будет передавать сведения в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров.

Также устанавливается порядок ввоза маркируемой продукции в другие регионы России. «Помимо механизма контрактного производства, добавляется возможность действовать через логистического оператора, который сможет регистрировать товар и подавать информацию о действиях с ним в ГИС МТ, а также заказывать и наносить коды маркировки»,— говорится в сообщении Минпромторга.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были включены в состав России в ходе военной операции на Украине.

Леонид Уварчев