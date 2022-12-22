В Томской области ввели масочный режим в поликлиниках и школах

Врио главного санитарного врача Томской области Егор Медведь ввел в регионе противоэпидемические ограничения в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ) и гриппом.

В медицинских и образовательных учреждениях с 22 декабря вводится масочный режим. В поликлиниках – для посетителей и персонала, в школах и вузах – только для сотрудников. Для всех кроме чиновников приостанавливается плановая диспансеризация. Главам муниципалитетов предписано ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях подведомственных территорий.

По данным Егора Медведя, на прошлой неделе в Томской области зарегистрировано 14,6 тыс. случаев ОРИ – 136,45 на 100 тыс. населения, что на 84,7% превышает эпидемический порог. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости вырос на 34%.

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Дарья Решетникова