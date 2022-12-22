Лжепотерпевший по делу о массовом убийстве в Пермском университете осужден за мошенничество

Ленинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего студента юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Александра Калинина. Он признан виновным в совершении мошенничества в крупном размере при получении выплат как пострадавший при стрельбе в вузе и приговорен к 400 часам обязательных работ.

Как установили следствие и суд, через день после стрельбы в университете господин Калинин обратился в больницу, где сообщил, что находился в это время на территории кампуса. Услышав стрельбу, он испугался и выпрыгнул из аудитории на втором этаже восьмого корпуса и получил в итоге ушиб ноги. Студент был включен в список пострадавших и получил выплаты из различных источников на сумму 500 тыс. руб. 400 тыс. руб. он отдал матери, а на оставшиеся деньги купил себе смартфон.

Позже выяснилось, что Александра Калинина вообще не было в вузе в момент нападения. Это подтвердилось в ходе анализа записей видеокамер и допроса свидетелей. Сам господин Калинин полностью признал вину и компенсировал ущерб от совершения преступления. Свой поступок он объяснил тем, что имел задолженность по учебе и надеялся после получения статуса потерпевшего по делу на лояльность деканата.

Гособвинение предложило приговорить его к двум с половиной годам лишения свободы. Но при назначении наказания суд учел положительные характеристики подсудимого, его признание вины, компенсацию ущерба и молодой возраст. Свое отношение к приговору Александр Калинин выразить отказался.

Дмитрий Астахов, Пермь