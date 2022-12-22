Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который ремонтируется в верфи «Звездочка», произошло возгорание, однако его удалось быстро потушить, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов. По его словам, ущерба и пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, эвакуировано 20 человек.

"Адмирал Кузнецов"

"Адмирал Кузнецов"

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

"Адмирал Кузнецов"

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет»,— сказал господин Рахманов «РИА Новости». По информации экстренных служб, очаг возгорания находился в каютах на левом борту. Его локализовали на площади 6 кв. метров. Корабль не пострадал.

В 2018 году при спуске «Адмирала Кузнецова» на воду произошла авария. Плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, затонул, после чего один из подъемных кранов упал на палубу авианосца. В 2019 году, в ходе ремонтных работ, авианосец загорелся. В результате пожара погибло два человека, 14 пострадали. Против начальника дока ПД-50 было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ.

Алексей Рахманов сообщал, что на восстановление корабля уйдет до 350 млн руб. Завершение ремонта и передача авианосца в состав Военно-морского флота, по словам господина Рахманова, планировался в первом квартале 2024 года.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...