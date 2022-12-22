На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

В Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», который ремонтируется в верфи «Звездочка», произошло возгорание, однако его удалось быстро потушить, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов. По его словам, ущерба и пострадавших нет. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, эвакуировано 20 человек.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ "Адмирал Кузнецов"

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Там маленький эксцесс при выполнении ремонтных работ. Возгорание потушено. Штатно сработали все соответствующие пожарные системы. Ущерба и пострадавших нет»,— сказал господин Рахманов «РИА Новости». По информации экстренных служб, очаг возгорания находился в каютах на левом борту. Его локализовали на площади 6 кв. метров. Корабль не пострадал.

В 2018 году при спуске «Адмирала Кузнецова» на воду произошла авария. Плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, затонул, после чего один из подъемных кранов упал на палубу авианосца. В 2019 году, в ходе ремонтных работ, авианосец загорелся. В результате пожара погибло два человека, 14 пострадали. Против начальника дока ПД-50 было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении работ.

Алексей Рахманов сообщал, что на восстановление корабля уйдет до 350 млн руб. Завершение ремонта и передача авианосца в состав Военно-морского флота, по словам господина Рахманова, планировался в первом квартале 2024 года.

Лусине Баласян