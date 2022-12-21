В Крыму чиновники не выдавали положенное жилье детям-сиротам

Законное требование об обеспечении детей-сирот жильем не исполнялось в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Помещения по итогам проверки выделили из специализированного жилищного фонда.

Надзорным ведомством было установлено, что четыре местных представителя льготной категории были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако вопреки требованиям закона, по достижении 18-летнего возраста, квартиры сироты не получили. По итогам обращения в суд, обязанность обеспечить заявителей жильем возложили на орган местного самоуправления. В настоящее время судебные акты исполнены, жителям предоставлены благоустроенные квартиры.

Дмитрий Нестеренко

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