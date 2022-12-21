Группа ФСК выкупит у ПСК 30 га в Пушкинском районе Петербурга под жилую застройку

Группа ФСК договорилась о покупке проекта застройки 30 га на Московском шоссе, в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ-СПб» рассказал представитель девелопера. Закрытие сделки запланировано на начало следующего года, ее сумма не раскрывается.

Приобретение проекта — часть стратегии по наращиванию активности в Северо-Западном регионе, пояснил председатель совета директоров ГК ФСК в Санкт-Петербурге Кирилл Крутиков.

Инвестиции в застройку площадки оцениваются в 20 млрд рублей. К 2028 году на участке будет возведен жилой комплекс площадью 128 тыс. кв. м, а также спортивная и социальная инфраструктура. По проекту получена проектная документация и разрешение на строительство.

Участок на Московском шоссе принадлежит группе ПСК, которая приобрела его осенью этого года. Продажа проекта позволит ПСК сосредоточить усилия и ресурсы на развитии более крупных проектов комфорт-класса, входящих в портфель, пояснил владелец девелопера Максим Штерн.

Константин Куркин

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