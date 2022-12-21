«Сбербанк лизинг» поставит Новосибирску 120 троллейбусов на 5 млрд рублей

Новосибирское муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) выбрало поставщика 120 низкопольных троллейбусов большой вместимости. Контракт по начальной (максимальной) цене закупки – 4,996 млрд руб. – решено подписать с АО «Сбербанк лизинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заявка «Сбербанк лизинга» была единственной, поэтому комиссия признала аукцион несостоявшимся.

Как сообщалось, 120 низкопольных троллейбусов первого класса с увеличенным автономным ходом Новосибирск получит в лизинг до 2027 годов. Платежи распределены по годам. В том числе, на 2023 год – 999,3 млн руб. В техническом описании закупки указывается, что троллейбусы вместимостью 90-100 пассажиров должны быть изготовлены в 2023 году. По данным ГЭТ, в 2019 году предприятие эксплуатировало 259 троллейбусов.

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Дарья Решетникова