7,9 процента в годовом выражении составила в ноябре оценка трендовой инфляции, рассчитанная на пятилетнем временном интервале, сообщил ЦБ. Таким образом, показатель продолжил снижение — в октябре он составлял 8,41%. Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, снизилась до 9,34% с 9,63% в октябре. В ЦБ отмечают, что месячный рост цен держится на пониженном уровне под влиянием временных дезинфляционных факторов, действие которых проявляется в ценовой динамике большого числа потребительских товаров. Регулятор отмечает, что среднесрочно проинфляционные риски сейчас преобладают, но рассчитывает, что в 2024 году инфляция вернется к целевым 4% годовых.