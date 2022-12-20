Депутаты поддержали увековечивание памяти 14 погибших на спецоперации нижегородцев

Нижегородские депутаты поддержали предложение школ увековечить память 14 выпускников, погибших в спецоперации на Украине. Инициативу рассмотрели на заседании комиссии по местному самоуправлению 20 декабря.

Ранее предложение одобрил комитет по увековечению памяти выдающихся личностей Нижнего Новгорода. Школам рекомендовано устанавливать мемориальные доски на фасадах и в рекреациях, создавать уголки памяти, проводить «уроки мужества».

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. По данным Минобороны РФ, за семь месяцев потери России составили 5,9 тыс. военных. К середине ноября в ходе спецоперации погибли 128 нижегородцев, более актуальная информация не озвучивалась.

Елена Ковалева