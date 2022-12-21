Сегодня исполняется 85 лет экс-председателю Центробанка РФ Виктору Геращенко

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Виктор Геращенко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян:

— Глубокоуважаемый Виктор Владимирович! Уверен, что многое из того, что хочется сказать сегодня, Вы слышали не единожды. О том, что Вы — ярчайшая личность, выдающийся финансист, достойнейший человек своего времени. Вам судьбой предначертан был путь тернистый, извилистый, многообразный. И Вы шли по нему достойно, не склоняя головы перед трудностями, умея выслушать позицию как единомышленника, так и оппонента, а великолепное чувство юмора делало Вас своим в любом обществе. И самое главное! Вы никогда не были разрушителем — умели, знали, как отстаивать интересы банковской системы и созидать! Всегда были очень аккуратны в оценках событий и людей, даже если Вам многое в них не нравилось. При Вас никто из руководителей банков никогда не стал бы диктовать условия и выторговывать привилегии для своей организации. Пусть в дальнейшем путь, предназначенный Вам судьбой, будет комфортным! Здоровья Вам на долгие годы!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»