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Дни рождения

Сегодня день рождения у помощника министра внутренних дел РФ — официального представителя МВД РФ, генерал-майора полиции Ирины Волк

Ирина Волк

Ирина Волк

Фото: МВД РФ

Ирина Волк

Фото: МВД РФ

Ее поздравляет гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», автор и ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев:

— Товарищ генерал! Дорогая Ира! Самые теплейшие поздравления той, чей образ способен смягчить даже самые жесткие слова. Казалось бы, невозможный груз ответственности за репутацию огромного коллектива Вам удается нести с кажущейся легкостью, за которой, мы знаем, огромный труд, опыт, порядочность и глубокое образование. А как результат — полиция круглосуточно открыта для журналистов с самыми острыми вопросами, что вообще-то огромное достижение нашей любимой страны. От лица медиагруппы и всех коллег-телевизионщиков благодарю Вас за столь щедрое отношение к общему делу. С глубоким уважением и симпатией, Дмитрий Киселев.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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