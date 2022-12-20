Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Zagato рассекретила эксклюзивное купе Alfa Romeo Giulia SWB

Кузовное ателье Zagato рассекретило эксклюзивное купе Alfa Romeo Giulia SWB, созданное в единственном экземпляре.

Предыдущая фотография
Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Следующая фотография
1 / 5

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato

Фото: Zagato

Спорткар построена на основе седана Alfa Romeo Giulia GTAm, который получил укороченную колесную базу и полностью новый кузов. Новинка отличается агрессивным дизайном с множеством воздухозаборников и углепластиковым декором, включая фирменную для Zagato крышу с двумя «пузырями». Фары заимствованы у кроссовера Alfa Romeo Tonale, а фонари сделаны полностью новыми. Заявлено, что источником вдохновения для новинки стали Alfa Romeo Giulia TZ периода 1960-х годов и Alfa Romeo SZ из 1980-х.

Интерьер сохранил практически стандартную архитектуру Giulia, но при этом передняя панель переработана, изготовлены углепластиковые панели дверей, задний диван заменен полукаркасом безопасности, а сиденья сделаны на карбоновом каркасе. Салон отделан кожей и углепластиком, а контрастные зеленые элементы выполнены в цвете Montreal Green GTAm, в который окрашен автомобиль.

Купе оснащено 540-сильным 2,9-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, хотя базовый седан комплектуется 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Другие технические характеристики эксклюзивной модели не раскрываются.

Спорткар построен силами Zagato, однако над дизайном модели работал главный стилист Alfa Romeo Алехандро Месонеро и команда его подопечных. Стоимость Alfa Romeo Giulia SWB Zagato и имя владельца уникального купе не называются.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...