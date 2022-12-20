Zagato рассекретила эксклюзивное купе Alfa Romeo Giulia SWB

Кузовное ателье Zagato рассекретило эксклюзивное купе Alfa Romeo Giulia SWB, созданное в единственном экземпляре.

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Спорткар построена на основе седана Alfa Romeo Giulia GTAm, который получил укороченную колесную базу и полностью новый кузов. Новинка отличается агрессивным дизайном с множеством воздухозаборников и углепластиковым декором, включая фирменную для Zagato крышу с двумя «пузырями». Фары заимствованы у кроссовера Alfa Romeo Tonale, а фонари сделаны полностью новыми. Заявлено, что источником вдохновения для новинки стали Alfa Romeo Giulia TZ периода 1960-х годов и Alfa Romeo SZ из 1980-х.

Интерьер сохранил практически стандартную архитектуру Giulia, но при этом передняя панель переработана, изготовлены углепластиковые панели дверей, задний диван заменен полукаркасом безопасности, а сиденья сделаны на карбоновом каркасе. Салон отделан кожей и углепластиком, а контрастные зеленые элементы выполнены в цвете Montreal Green GTAm, в который окрашен автомобиль.

Купе оснащено 540-сильным 2,9-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, хотя базовый седан комплектуется 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Другие технические характеристики эксклюзивной модели не раскрываются.

Спорткар построен силами Zagato, однако над дизайном модели работал главный стилист Alfa Romeo Алехандро Месонеро и команда его подопечных. Стоимость Alfa Romeo Giulia SWB Zagato и имя владельца уникального купе не называются.

Максим Вершинин