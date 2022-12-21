Палимпсест Архимеда

Пергамент, изготовлявшийся из особым образом обработанной телячьей кожи, был очень дорогим писчим материалом. Поэтому в Средние века его часто использовали повторно: старые ненужные надписи счищали или смывали и писали на нем заново. Конечно, для богослужебных книг обычно использовали чистый пергамент, а вот для частных записей чаще всего брали уже побывавший в употреблении. Так произошло и с кодексом, содержавшим две работы Архимеда, считавшиеся безвозвратно утерянными: «Стомахион» и «Метод математических теорем». Судя по всему, первая копия этого сборника была составлена в VI веке византийским архитектором Исидором Милетским, проектировавшим Собор Святой Софии. Копия, о которой пойдет речь, не столь древняя, она датируется примерно серединой X века. Во время штурма Константинополя крестоносцами рукопись в числе других удалось спасти и переправить в Иерусалим. Но, судя по всему, оценить ее уже мало кто мог: кодекс был разобран на страницы, отчищен, листы согнуты пополам и использованы для молитвенника. Позже несчастная рукопись подвергалась и другим издевательствам: на нее капали воском во время богослужений, она страдала от плесени, из нее вырывали листы, чтобы украсть их из монастырской библиотеки, поверх драгоценного трактата рисовали фальшивые имитации средневековых миниатюр, чтобы повысить ее ценность… В итоге в 1998 году некое таинственное «американское частное лицо», работающее в «высокотехнологичной промышленности», выкупило кодекс на аукционе Christie’s за $2 млн и оплатило его реставрацию и исследование. Рукопись была передана в Художественный музей Уолтерса. Хранителем кодекса и куратором исследования стал Уильям Ноэль. После реставрации и консервации палимпсеста в Технологическом университете Рочестера начались эксперименты по визуализации утраченного текста. Сначала рукопись исследовали в инфракрасном и ультрафиолетовом спектре и получили мультиспектральное изображение полустертого текста трактатов Архимеда. Но чтобы прочитать текст, этого было недостаточно. И тогда был применен метод синхротронного излучения. Пергамент помещали в ускоритель и бомбардировали его флуоресцентными рентгеновскими лучами. При этом рентгеновский луч проникает в атом и выбивает электрон из внутренней оболочки атома. «Отскочивший» при этом атом имеет специфическую длину волны по отношению к атому, с которым он соударяется. Таким образом, удалось распознать атомы железа, которое входило в состав чернил, и визуализировать текст. Неожиданным подарком стало открытие, что помимо трактатов Архимеда усердный палестинский монах в качестве писчего материала использовал еще и речи Гиперида, афинского оратора IV века до н. э., и комментарии к «Категориям» Аристотеля, принадлежащие, предположительно, Галену и Порфирию.