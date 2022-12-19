В Пензе обсудили изменение структуры городской власти

В администрации Пензы состоялись публичные слушания о внесении изменений в устав областного центра. Как сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы, с соответствующей инициативой выступил депутат-единоросс Андрей Жданчиков.

Господин Жданчиков предложил изменить наименование должностей руководителей представительной и исполнительной власти Пензы: первой будет управлять председатель Пензенской городской думы, а главой города станет глава администрации, у которого по сравнению с нынешними будут более широкие полномочия. Сейчас статус главы города имеет председатель городской думы. Эти изменения, по словам Андрея Жданчикова, нужны, чтобы устранить путаницу в наименовании должностных лиц, поскольку «многие горожане не понимают, чем один глава отличается от другого».

Поправки будут вынесены на ближайшее заседание городской думы, которое пройдет во вторник, 20 декабря. Присутствовавший на слушаниях депутат Пензенской областной думы Павел Куликов (ЛДПР) рассказал «Ъ», что в мероприятии участвовали около 15 человек, дискуссии поправки не вызвали.

Сергей Петунин, Саратов