В городах Кубани пройдут предновогодние продуктовые ярмарки

В городах Кубани пройдут более 30 предновогодних продуктовых ярмарок. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. Приобрести товары к праздничному столу можно будет в 22 муниципалитетах края.

«В Краснодаре на Пушкинской площади с 25 по 31 декабря состоится ярмарка "Со знаком качества". На ней представят местные деликатесы высокого качества по доступной цене. В том числе сыры и колбасы, кондитерскую продукцию, а также свежие овощи и фрукты. Виноделы предложат широкий ассортимент качественных кубанских вин»,— говорится в информации ведомства.

Также в краевой столице закупить все необходимое можно будет на «Ярмарке вкуса» по улице Крылатой, 3б и универсальной ярмарке на Главной городской площади. Они начнут работу за неделю до Нового года. В преддверии праздников ярмарки также проведут в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Сочи. А также в Белореченском, Выселковском, Динском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Северском, Славянском, Тбилисском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.

Дмитрий Нестеренко

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