Проходка тоннелей нижегородского метро может быть отложена на весну 2023 года

Щиты для проходки тоннелей Нижегородского метро в рамках его продления до Сенной площади будут поставлены на стройку уже в следующем году. Ранее в ГУММиД сообщали, что строительство тоннелей двумя-тремя проходческими комплексами начнется до конца 2022 года. Однако московский подрядчик ГК «Моспроект-3» еще не обустроил котлованы для монтажно-щитовых камер. На это, по некоторым оценкам, может уйти около двух месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ГУММиД отмечают, что определенная задержка была обусловлена затянувшейся государственной экспертизой двух основных этапов проекта, позволяющих начать проходку тоннелей (всего проект продления Автозаводской линии метрополитена стоимостью 35,5 млрд руб. разделен на 15 этапов).

«В Главгосэкспертизе России возникли вопросы к генподрядчику по поводу сметной стоимости тоннелей в разработанном им проекте. Вроде бы вышли на положительное решение – на этой неделе ждем выхода из экспертизы двух этапов. До утверждения проекта и готовности монтажно-щитовых камер бессмысленно везти в Нижний Новгород тонеллепроходческий комплекс: он здесь будет лежать без дела разобранным, его надо хранить и охранять», – отметил собеседник «Ъ-Приволжье», прогнозируя начало проходки тоннелей в феврале-марте. Собеседник в правительстве области не исключил, что со всеми текущими сложностями «Моспроект-3» начнет рыть тоннели в апреле: один новый щит еще идет из Китая.

Ранее ТПМК для строительства нижегородского метро закупался в Европе. Однако с началом санкций немецкое оборудование стало недоступно, а бывший в употреблении щит, оставшийся после строительства станции «Стрелка» был продан с банкротных торгов. Естественно, Нижний Новгород хотел, чтобы “Моспроект-З” пораньше бы приступил к работам. Однако по ПОСу (проект организации работ) они идут в графике, и время с запасом у них еще есть», – отметил собеседник в правительстве.

На вопрос «Ъ-Приволжье» о соответствии опубликованному графику исполнения госконтракта, согласно которому проходка тоннелей должна была начаться в третьем квартале 2022 года, один из собеседников отметил, что этот график весьма условный и не учитывал реалии с проектированием ветки и новой станции.

Иван Сергеев