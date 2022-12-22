Экстренные меры

В 2022 году был принят ряд новых важных законодательных документов в энергетике и в смежных сферах. Часть из них была ожидаемая и связана с ранее взятым курсом российских властей на консолидацию рынка. Другой ряд нововведений стал внеплановым и принят после начала СВО и ужесточения антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аналитики говорят, что большинства наиболее важных законодательных изменений в секторе, случившихся в 2022 году, нельзя было ожидать еще в декабре предыдущего года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аналитики говорят, что большинства наиболее важных законодательных изменений в секторе, случившихся в 2022 году, нельзя было ожидать еще в декабре предыдущего года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам генерального директора юридической компании «Штурм» Максима Щорса, 2022 год оказался насыщенным на изменение нормативно-правовой базы в сфере энерго- и теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также при регулировании смежных вопросов (например, выбросов парниковых газов). За период с января по ноябрь было опубликовано восемь федеральных законов, 58 постановлений и 25 распоряжений правительства Российской Федерации, а также несколько десятков приказов Минэнерго России, ФАС России и Ростехнадзора по этим вопросам. Издание части нормативно-правовых актов, подчеркивает эксперт, было обусловлено объявленными против России санкциями.

В частности, был принят закон по установлению правительством РФ временных особенностей правового регулирования отношений в сфере электроэнергетики и реализации ряда мер поддержки компаний ТЭК. Игрокам рынка разрешили переносить сроки вводов новых электрообъектов по программам модернизации, до 2023 года не применять установленные укрупненные нормативы цены типовых технологических решений и укрупненные нормативы цены строительства при утверждении инвестиционных программ регулируемых организаций. В Минэнерго тогда подчеркнули, что реализация этих мер позволит нивелировать сложности, связанные с изменившимися логистическими цепочками, поставками и резким ростом рыночных цен материалов и оборудования, сохранив запланированные объемы реализации инвестиционных программ, обеспечивающие надежность энергоснабжения страны.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Александра Ковалева, пожалуй, большинства наиболее важных законодательных изменений в секторе, случившихся в 2022 году, нельзя было ожидать в декабре предыдущего года. «Виной тому — стартовавший в феврале конфликт, который вызвал обострение геополитических взаимоотношений с западными странами. На таком фоне был зафиксирован "большой исход" западных компаний из российского капитала, что не обошло стороной и сектор электроэнергетики. Это вызвало блокирующий указ президента РФ о продаже иностранными акционерами долей в российских компаниях, который более всего затронул активы Fortum и Enel»,— напомнил он.

Тарифы и сети

С 1 июля 2022 года вступил в силу закон о поэтапной отмене льготного технологического присоединения к сетям электроснабжения. В частности, с этой даты была отменена главная льгота при подключении — «15 кВт за 550 рублей». Как отмечает заместитель директора направления «Инжиниринг» группы компаний SRG Евгений Фатеев, принятое решение косвенно связано с повышенным износом сетей, ремонт которых невозможно профинансировать только из госбюджета. Кроме того, теперь сетевая компания должна строить сеть не только до границ земельного участка, но и непосредственно до потребителя. Соблюдение такого принципа позволит избавиться от низкокачественных сетей, так как абоненты строили сети, пренебрегая требованиями к безопасности, стараясь на всем сэкономить.

В рамках данного закона, добавляет господин Щорс, с 1 июля 2022 года потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт должны компенсировать 50% расходов ото стоимости техприсоединения, а с 1 января 2023-го — 100%. Также предусмотрено снятие запрета на включение в состав платы за присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, начиная с 1 июля 2024 года.

Также в 2022 году постановлением правительства РФ №807 были ужесточены критерии к работе территориальных сетевых организаций. Принятое российскими властями решение должно привести к консолидации рынка ТСО. Ряд участников рынка и эксперты такие новации оценивают неоднозначно. «Цель данной реформы в перспективе ближайших пяти лет является формирование в каждом субъекте РФ якорных ТСО, которые получат контроль над сетями компаний, неспособных выполнить заявленные критерии. Так, суммарная мощность подстанций в распоряжении ТСО должна к 2026 году достигать показателя не менее 150 МВА, а совокупная протяженность сетей — не менее 300 км. По оценкам экспертов, справиться с ужесточением критериев соответствия смогут примерно 25–30% участников рынка ТСО»,— сообщил генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов.

Доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева отмечает, что многие представители отрасли консолидацию ТСО считают негативной. «Многие мелкие и средние ТСО в течение двух-трех лет могут уйти с рынка. Эксперты полагают, что обязательная консолидация ТСО приведет к снижению конкуренции среди организаций и уменьшению эффективности их работы, что отразится в конечном счете на потребителях. Более того, из-за снижения предложения на рынке стоимость электроэнергии может увеличиться»,— подчеркивает она.

Ранее уже началась консолидация крупных игроков российского энергорынка, напоминает Александр Ковалев. Но именно в 2022-м было принято окончательное решение о слиянии ПАО «Россети» и ФСК ЕЭС. «Об их консолидации говорили давно, и определенные шаги уже были компаниями ранее сделаны. Но мы полагаем, что все же триггером к объединению ФСК ЕЭС и "Россетей" стали, опять же, февральские события. При этом тренд на консолидацию в 2023 году может усилиться с потенциальным включением в процесс дочек "Россетей". Драйвером этого может стать потребность материнского холдинга в ликвидности в рамках реализации крупных проектов — расширение БАМа, Транссиба, строительства моста Сибирь-Восток, усиления сетевой инфраструктуры на границе с КНР и странами СНГ»,— считает аналитик.

В руках государства

Изменение геополитической обстановки в стране вызвало опасения участников рынка, что Россия может свернуть с ранее взятого курса на развитие «зеленой» энергетики. Однако пока чиновники настаивают, что взятый тренд на усиление доли ВИЭ и микрогенерации будет сохранен.

По словам сооснователя холдинга зарядной инфраструктуры ZEVS Владимира Млынчика, в прошлом году постановлением правительства РФ были определены особенности правового регулирования объектов микрогенерации». «Оно позволило пользователям продавать излишки электроэнергии в сеть. В 2022 году мы увидели, как россияне начали этим понемногу заниматься. Также в 2021-м правительство утвердило концепцию развития электротранспорта в России до 2030 года. Первый этап с 2021 по 2024 год предполагает запуск 10 тыс. новых зарядных станций. Сферу электротранспорта зарегулировали, что должно было вызвать грандиозный бум на электромобили уже весной, но политические события смешали все карты. Однако тот факт, что электромобили вошли в законодательное пространство, все равно важен»,— считает представитель рынка.

По мнению опрошенных экспертов, в 2023-м и последующие ближайшие годы следует ожидать тренд на консолидацию рынка и усиление законодательного регулирования. «Если раньше мы наблюдали тренды на разъединение, так называемая реформа Чубайса, то теперь наблюдаем обратное соединение. Поэтому в ближайшее время можно ожидать большей консолидации энергетических активов в руках государства»,— полагает господин Млынчик.

Главное в 2023 году, полагает Евгений Фатеев,— старт программы на повышение надежности и качества энергоснабжения как в рамках единой энергетической системы России, так и в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах. Системный оператор становится главным регулирующим органом отрасли в этой части. Следует ожидать усиление роли централизованного планирования, интеграцию в систему «зеленых» генераторов, подчиненных Единому диспетчеру.

Как отмечает Оксана Васильева, как показал 2022 год, энергоносители все еще играют большую роль в жизни любого государства, а их значение велико. «Для государства энергоотрасль является наиболее значимой, необходимы вложения. Стоит ждать, пожалуй, и роста цен на энергоносители и другое оборудование. Это подтверждается и повышением коммунальных платежей в декабре 2022 года, и отменой льготного техприсоединения к электросетям»,— добавляет эксперт.

Артем Алданов