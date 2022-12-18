Отставка заммэра Ярославля, санкции против ярославских предприятий и рост заболеваемости ОРВИ

Фото: FlyPhoto//Аэросъёмка Ярославль
По закону
Возбуждено уголовное дело по факту пожара в кафе депутата ярославской облдумы.
Администрация Переславля-Залесского незаконно продала земельные участки на берегу Плещеева озера.
В Ярославле перед судом предстанет ударивший ребенка мужчина.
Ярославского перевозчика и водителя грузовика будут судить за ДТП с детской спортивной командой.
По факту аварии на «Колесе обозрения» в Ярославле возбуждено уголовное дело.
Экс-депутат Ярославской облдумы Фомичев отозвал ходатайство о смягчении наказания.
Отставки и назначения
Максим Старшов покинул должность заместителя мэра Ярославля по внутренней политике.
Новым прокурором Ярославской области может стать Александр Лоренц.
Главой Углича избрана Светлана Ставицкая.
Эпидситуация
В Ярославской области вдвое выросло число вызовов скорой помощи из-за ОРВИ.
Городская и региональная политика
Единый оператор пассажирских перевозок будет создан в ярославском правительстве.
Санкции
Под санкции ЕС попали ярославские предприятия, депутат Грешневиков и сенатор Русаков.
Бюджет
В Ярославле приняли городской бюджет на 2023 год.
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