Отставка заммэра Ярославля, санкции против ярославских предприятий и рост заболеваемости ОРВИ

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По закону

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в кафе депутата ярославской облдумы.

Администрация Переславля-Залесского незаконно продала земельные участки на берегу Плещеева озера.

В Ярославле перед судом предстанет ударивший ребенка мужчина.

Ярославского перевозчика и водителя грузовика будут судить за ДТП с детской спортивной командой.

По факту аварии на «Колесе обозрения» в Ярославле возбуждено уголовное дело.

Экс-депутат Ярославской облдумы Фомичев отозвал ходатайство о смягчении наказания.

Отставки и назначения

Максим Старшов покинул должность заместителя мэра Ярославля по внутренней политике.

Новым прокурором Ярославской области может стать Александр Лоренц.

Главой Углича избрана Светлана Ставицкая.

Эпидситуация

В Ярославской области вдвое выросло число вызовов скорой помощи из-за ОРВИ.

Городская и региональная политика

Единый оператор пассажирских перевозок будет создан в ярославском правительстве.

Санкции

Под санкции ЕС попали ярославские предприятия, депутат Грешневиков и сенатор Русаков.

Бюджет

В Ярославле приняли городской бюджет на 2023 год.

Алла Чижова

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