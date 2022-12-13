Ярославского перевозчика будут судить за ДТП с детской спортивной командой

Главное следственное управление СК России закончило расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Артура Саркисяна, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с осуществлением коммерческих перевозок пассажиров. Саркисян — владелец микроавтобуса, который 18 декабря 2021 года попал в ДТП, в результате чего пострадали 12 детей из детской спортивной команды.

По данным следствия, Саркисян, владея микроавтобусом, обратился в государственный орган с заявлением о внесении в его конструкцию изменений. Он предоставил документы, подтверждающие запрет использования указанного автобуса в коммерческих целях после внесения этих изменений. Обвиняемый получил в органах ГИБДД свидетельство о несоответствии транспортного средства для коммерческих перевозок. Однако, проигнорировав данные обстоятельства, оказывал услуги по перевозке пассажиров.

Следствие полагает, что в ДТП 18 декабря «травм можно было бы избежать, если бы транспортное средство соответствовало необходимым требованиям для коммерческих перевозок».

Уголовное дело направлено для передачи в суд. Второе возбужденное по факту ДТП дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) расследовал ярославский СК. Сейчас результаты расследования на согласовании в прокуратуре.

Алла Чижова