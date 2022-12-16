Водитель грузовика, устроивший ДТП с автобусом с детской командой, предстанет перед судом

СК по Ярославской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего водителя грузовика, который спровоцировал ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей из спортивной команды. В пресс-службе ярославского СК сообщили, что житель Вологодской области обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

«По данным следствия, 18 декабря 2021 года, водитель, двигаясь по правой полосе на дороге «Холмогоры» в Ростовском районе Ярославской области, продолжал управление грузовым транспортным автомобилем, с находящимся грузом в виде деревянных бревен. Произошло расцепление прицепа от сцепного устройства, прикрепленного к грузовому автомобилю, в результате чего прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находилась детская спортивная команда. В результате ДТП несколько детей получили травмы различной степени тяжести»,— рассказали в СК.

По версии следствия, водитель не обеспечил надлежащее техническое состояние тягово-сцепного устройства. Прокурором утверждено обвинительное заключение, вскоре дело будет направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, 18 декабря 2021 года микроавтобус попал в ДТП из-за того, что у ехавшего впереди грузовика отцепился прицеп и на дорогу рассыпались бревна. В результате столкновения пострадали 12 детей из детской спортивной команды. Это уже второе уголовное дело, возбужденное по факту ДТП. Расследование первого завершили 13 декабря. Оно было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя Артура Саркисяна, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с осуществлением коммерческих перевозок пассажиров. Саркисян — владелец микроавтобуса.

Алла Чижова

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