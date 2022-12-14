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Главой Углича избрана Светлана Ставицкая

Сегодня, 14 декабря, на муниципальном совете города главой администрации Углича была избрана Светлана Ставицкая. Соответствующее решение муниципалитета подписано его председателем Ириной Капраловой. Госпожа Ставицкая избрана уже на второй срок.

В октябре 2022 года был объявлен конкурс на должность главы, позже он был отменен по представлению Угличской межрайонной прокуратуры «Об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Процедура состоялась вновь.

Алла Чижова

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