Единый оператор пассажирских перевозок будет создан в ярославском правительстве

Глава Ярославской области Михаил Евраев подписал постановление о создании ГКУ (государственное казенное учреждение — «Ъ-Ярославль») «Организатор перевозок Ярославской области». В региональном правительстве пояснили, что структура станет единым региональным оператором работы по организации пассажирских перевозок транспортом общего пользования. Структура будет создана до конца 2022 года.

«Организатор перевозок Ярославской области» будет вести подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, контролировать выполнение условий госконтрактов, штрафовать в случае нарушений, контролировать оплату проезда и руководить доходами, полученными в результате продажи билетов. Учредителем станет ярославский департамент транспорта.

Как отметили в департамента транспорта, создание новой структуры связано с модернизацией общественного транспорта.

Алла Чижова