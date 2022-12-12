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Заместитель мэра города Ярославля покинул пост

Максим Старшов покинул должность заместителя мэра Ярославля по внутренней политике. В пресс-службе мэрии Ярославля пояснили, что господин Старшов с 12 декабря работает в администрации президента РФ.

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в должность заместителя мэра Ярославля по внутренней политике вступил Максим Старшов вступил в марте 2022 года. До этого он работал в ярославской мэрии в качестве заместителя мэра по вопросам безопасности. До назначения в мэрию работал в качестве директора Центра кибербезопасности, противодействия экстремизму и радикализму в молодежной среде ЯрГУ имени П.Г. Демидова.

Алла Чижова

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