В Ярославле приняли городской бюджет на 2023 год

Сегодня, 16 декабря, на заседании муниципалитета Ярославля депутаты приняли проект бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Городские доходы и расходы в будущем году составят 24,7 млрд руб., из которых 15,8 млрд руб. — доходы вышестоящих бюджетов.

Бюджет города сохранит свою социальную направленность: 71% расходов направят на финансирование социально-культурной сферы. Около 4 млрд руб. потратят на соцподдержку, 1 млрд руб. — на содержание муниципальных учреждений культуры. На сферу образования выделено 12 млрд руб., на благоустройство и формирование комфортной городской среды — 162 млн руб. Более 2 млрд руб. пойдут на капитальный ремонт, строительство и содержание дорог. На сферу физкультуры и спорта направят чуть меньше 1 млрд руб.

«Параметры, которые заложены в проекте бюджета, являются реалистичными, они основаны на прогнозе социально-экономического развития. Сохраняется обозначенное указом президента одно из важных направлений — повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений социальной сферы. Начнем строительство двух школ — на улице Большой Федоровской и Московском проспекте (по нацпроекту «Образование» направят 220 млн руб. — «Ъ-Ярославль). Повысим антитеррористическую безопасность уже существующих учебных учреждений (направят 25,6 млн руб. — «Ъ-Ярославль»). Капитально отремонтируем 25 дорог по программе «БКД». Еще 76 млн потратим на текущий ремонт городских магистралей и 80 млн — на содержание межквартальных проездов и дорог частного сектора. В общей сложности, на дороги заложено 10% бюджета. Благоустроим три общественные территории — Павловский парк, площадь Труда, Юбилейный парк. В два с половиной раза увеличим финансирование на благоустройство районов. Оно составит почти 31 млн руб.»,— выступил с докладом мэр Ярославля Артем Молчанов.

Алла Чижова

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