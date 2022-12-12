В Ярославле перед судом предстанет ударивший ребенка мужчина

СК по Ярославской области завершил уголовное дело в отношении 42-летнего Рахмана Косаева, обвиняемого в хулиганстве. Мужчина ударил 13-летнего мальчика по голове и потребовал встать на колени, следует из материалов дела. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в сентябре 2022 года у одного из магазинов между двумя 13-летними мальчиками произошел словесный конфликт, в ходе которого один из мальчиков ударил другого по лицу. После конфликта 42-летний обвиняемый подошел к ребятам для выяснения причины ссоры. Мужчина посчитал, что один из мальчиков виновен в конфликте, и нанес ему не менее одного удара рукой в голову. После этого с силой схватил его за плечи и потребовал встать перед ним на колени.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд уже оштрафовал обвиняемого за неповиновение полиции. В протоколе указано, что 10 октября сотрудники полиции проверяли появившуюся в СМИ видеозапись, зафиксировавшею вышеописанную ситуацию.

«В ходе проверки они обратились к Рахману Косаеву с требованием предъявить документы, удостоверяющие личность. Косаев законные требования сотрудников полиции проигнорировал, стал вести себя агрессивно, попытался скрыться»,— сообщили тогда в суде.

Алла Чижова