Администрация Переславля-Залесского незаконно продала земельные участки на берегу Плещеева озера

Переславская межрайонная прокуратура предъявила иск о признании ничтожными заключенных договоров купли-продажи участков на берегу Плещеева озера между администрацией Переславля-Залесского и гражданами, а также о признании незаконными постановлений администрации о предоставлении участков. Ростовским районным судом иск прокурора удовлетворен в полном объеме, и в собственность администрации будут возращены незаконно проданные участки. Решение суда в силу не вступило.

«Это земельные участки в районе домов №181-183 на улице Левой набережной, находятся на берегу озера Плещеево. Один участок изначально был предназначен под огородничество. В 2011 году вид разрешенного использования был необоснованно изменен на индивидуальное жилищное строительство. Его через торги приобрела гражданка. Мы это постановление администрации и договор купли-продажи оспорили, они признаны незаконными»,— рассказал «Ъ-Ярославль» заместитель Переславского межрайонного прокурора Виктор Годин.

По словам заместителя прокурора, вторая ситуация связана с тремя участками, предназначенными не для строительства, а для благоустройства территории. Они также незаконно были приобретены в 2013 году тремя гражданами и объединены в один участок. В 2017 году был изменен вид разрешенного использования объединенного участка на индивидуальное жилищное строительство.

«Мы обратились в суд о признании незаконными постановлений администрации Переславля-Залесского 2013 года и заключенных на основании них договоров купли продажи земельных участков в силу их ничтожности, а также об аннулировании записей в ЕГРН и возвращении участков в муниципальную собственность»,— пояснил Виктор Годин.

Отметим, что предоставленные земельные участки находятся во втором поясе зоны санитарной охраны озера Плещеево, оборот которых ограничен. Установление зон водоснабжения и санитарных зон и ограничение на предоставление относящихся к ним земель в частную собственность связано с необходимостью защиты и сохранения окружающей среды

Алла Чижова