Экс-депутат Ярославской облдумы Фомичев отозвал ходатайство о смягчении наказания

Адвокат бывшего депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, осужденного за взяточничество, Дмитрий Анциферов сегодня отозвал поданное ходатайство о замене своему подзащитному неотбытой части наказания принудительными работами. Господин Анциферов пояснил «Ъ-Ярославль», отзыв ходатайства — это «желание самого Фомичева».

«Рыбинский городской суд Ярославской области прекратил производство по материалу»,— сообщили в ярославском областном суде.

В мае 2022 года Кировский районный суд Ярославля лишил свободы Романа Фомичева на два года и назначил штраф в размере 2,9 млн руб. Он был осужден по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Виктор Примочкин рассказывал «Ъ-Ярославль», что Фомичев был изначально фигурантом другого уголовного дела, где он являлся посредником в передаче взятки.

В ходе допроса Фомичев рассказал, что помимо этого факта, есть и другие факты совершения преступлений, совершенные другими лицами, где он был не посредником, а взяткодателем. На тот момент нам об этом не было ничего известно, и Фомичев написал явку с повинной и заключил досудебное соглашение»,— рассказывал господин Примочкин в интервью «Ъ-Ярославль» о коррупционных делах — «Доказать преступление по взятке особенно сложно».

Алла Чижова

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