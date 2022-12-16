По факту аварии на «Колесе обозрения» в Ярославле возбуждено уголовное дело

СК по Ярославской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после остановки «Колеса обозрения» с людьми в кабинках. Следствие установило, что эвакуация двух взрослых и двух детей осуществлялась около 4 часов при отрицательной температуре воздуха, на большой высоте от земли и из неотапливаемых кабинок из-за неисправности механизма аттракциона, позволяющего механическим способом в ручном режиме произвести вращение колеса до платформы.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления»,— говорится в сообщении СК. Как узнал «Ъ-Ярославль», ответственным эксплуатантом «Колеса обозрения» является ООО «Триколор-К».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 11 декабря колесо обозрения высотой 65 метров остановилось из-за замыкания. В двух кабинках находились четыре человека, из которых двое дети. Инспекция административно-технического надзора Ярославской области возбудила дело об административном правонарушении с проведением расследования, которое установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям владельцам аттракциона. Эксплуатация колеса приостановлена.

Алла Чижова

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